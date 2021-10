AirBaltic nimetati kõige edukamaks Läti ettevõtteks Eestis

Auhinda üle andnud peaminister Kaja Kallas rõhutas Eesti heanaaberlike suhete tähtsust Lätiga. «Seetõttu on oluline ka tunnustada ettevõtteid, kes mõlemas riigis aktiivselt ettevõtlus- ja ärisuhete arendamisega tegelevad. Mõlemad tänavused Livonia auhinna laureaadid on seda silmapaistvalt teinud ning andsid koroonapandeemia ajal, kui transpordivõimalused pea üleöö ahenesid, oma panuse, et meie inimesed koju jõuaksid,» ütles Kallas.