Lidl värbab Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Narvas 800 poetöötajat

Lisaks tasustab ettevõte iga töötatud minuti ning pakub täiendavat tervisekindlustust. Kandideerida saab veebilehel pood.lidl.ee.

Lidl Eesti juhatuse esimehe Jakob Josefssoni sõnul on poetöötajate värbamine oluline etapp Eestis poodide avamiseks. «Lidl on arendanud jõudsalt oma poevõrgustikku Eestis. Nüüd on aeg alustada meeskondade moodustamisega ja selleks ootame uusi kolleege meiega liituma. Me väärtustame kõrgelt poes tehtavat tööd ja pakume oma tulevasele meeskonnale sektori parimaid tingimusi, et nad saaksid oma igapäeva ülesandeid võimalikult hästi täita,» ütles Josefsson.

Jakob Josefsson lisab, et ettevõte loob üle 800 uue töökoha erinevates Eesti piirkondades, mis tähendab kohalikele inimestele hästi tasustatud töövõimalusi ja olulist panust Eesti majandusse.

Lidl Eesti personaliosakonna juht Liina Kippasto rõhutab, et motiveeriv ja õiglane tasustamine on ettevõtte poolt kindel lubadus. «Lidli pakutavad palgad on 25 protsenti turu keskmisest kõrgemad, Tallinnas on tunnitasu 6,40 ning mujal linnades 6,10 eurot. Meil Lidlis makstakse iga töötatud minuti eest ja poetöötajatele on tagatud iga-aastane palgatõus. Lidl pakub oma töötajatele ka mitmeid lisahüvesid, näiteks esimesest tööpäevast kehtivat täiendavat tervisekindlustust, mille raames hüvitatakse muuhulgas hambaravi, eriarstide vastuvõtt, füsioteraapia ja palju muud,» ütles Kippasto.

Kandideerijatel ei pea olema varasemat kaubandussektori kogemust. Kõik uued meeskonnaliikmed saavad enne tööle asumist väljaõppe, et enne poodide avamist omandada kõik poetööks vajalikud teadmised ja oskused. Uusi töötajaid koolitavad Lidli poejuhatajad ja piirkonnajuhid, kes on läbinud põhjaliku praktilise väljaõppe välismaal, et olla parimateks juhtideks oma meeskondadele.

«Lidlis töötamise üks eeliseid on mitmekülgsus, mis aitab vältida rutiini ja pidevalt omandada uusi oskusi. Kõik poetöötajad täidavad päeva jooksul erinevaid tööülesandeid nagu toodete väljapanek ja värskuse kontroll, pagarialas küpsetamine, klientide teenindamine kassas ning puhtuse tagamine poesaalis. Kogu töökeskkond on väga kaasaegne ning kasutatakse uusimaid töövahendeid ning tehnoloogiaid,» lisas Kippasto.

Lidlil on praegu valmimisjärgus neljas Eesti linnas kaheksa poodi. Lidl on Eesti Kaupmeeste Liidu ja Saksa-Balti Kaubanduskoja liige.

Jaemüügifirma Lidl, mis on osa Schwarzi jaekontsernist, mille peakontor asub Neckarsulmis, on üks juhtivaid ettevõtteid toiduainete jaemüügisektoris Saksamaal ja Euroopas. Lidl on esindatud 32 riigis üle maailma ning haldab 11 550 kauplust ja enam kui 200 logistikakeskust 30 riigis üle maailma.

Odavpoeketina pakub Lidl oma klientidele optimaalseimat hinna-kvaliteedi suhet. Lihtsus ja protsessidele orienteeritus juhivad igapäevategevusi nii kauplustes, logistikakeskustes kui teistes üksustes. Standardiseeritud protsesside kavandamise ja struktuurse ülesehituse eest on vastutav Lidl Stiftung, mille peakontor asub Neckarsulmis.

Lidlis töötab üle 341 000 töötaja. Tööd Lidlis iseloomustab dünaamilisus ja õiglus omavahelistes suhetes, mille väljundiks on tugevad meeskonnad üle maailma.

Igapäevategevustes võtab Lidl vastutuse inimeste, ühiskonna ja keskkonna eest. Lidlis tähendab jätkusuutlikkus oma kvaliteedilubaduse täitmist iga päev.

Jaekontserni Schwarz Grupi käive 2020. aastal oli 125,3 miljardit eurot.