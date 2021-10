Väga õige märkus, aga nii kahjuks oli. Tegelikult on see laiem linnaplaneerimise küsimus, mis peaks algama kasutaja teekonna lahtimõtestamisest. Kui räägime Tallinnast, siis siin ei ole mikromobiilsuse planeerimist tehtud kuigi läbimõeldult. Hea näide on teed, mis lõppevad ei kusagil. Ja isegi kui rattatee sind sihtpunkti viib, tekib küsimus, kuhu jalg- või tõukeratas siis jätta tuleks.