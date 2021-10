Venemaa levitab valet Eesti elektritarnete kohta

Veebiväljaande gazeta.ru teatel suurendab Venemaa Eesti ja Läti elektrivarustust 38 protsenti ja Baltimaade lahkumine Venemaa ja Valgevene energiaringist (BRELL) on ajutiselt peatatud. Eestist see info kinnitust ei leia. Pealkirja all «Läti ja Eesti heidavad end ressursirikka Venemaa sülle» kirjutatakse, et Läti ja Eesti on tühistanud Venemaalt pärit elektritarnete vähendamise koefitsiendi, kuid Leedu pole seda teinud.