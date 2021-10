Wolt on maksnud tänavu riigile üle miljoni euro tööjõumakse

«Paljudel meie kulleritel on Woltiga sõlmitud töövõtuleping, mis võimaldab meil nende eest tasuda tulumaksu ja sotsiaalkindlustusmaksu, samuti tööandja sotsiaalmaksu ning töötuskindlustusmaksu, mis omakorda tagab, et need kullerid saavad Eestis haigushüvitisi, töötutoetusi, teenivad pensionistaaži ja neil on õigus kindlustatud isikutele mõeldud tervishoiuteenustele,» ütles Ristal ja lisas, et ettevõte on sel aastal tasunud Eesti riigile üle miljoni euro tööjõumakse.