Eestlane säästab vett poole rohkem kui keskmine eurooplane

See tähendab, et kui me kasutaks kogu vee ära näiteks dušši võttes, veedaks keskmine eestlane duši all ligi 64 tundi aastas, keskmine eurooplane aga 103 tundi, selgitas üks aruande koostaja, keskkonnaagentuuri andmehalduse osakonna peaspetsialist Triin Trautmann.

Värske aruanne toob veel välja, et eelmise aastaga võrreldes on kogu veevõtu maht Eestis vähenenud 13,8%, 2019. aastal oli see 1 miljard m3. See on valdavalt tingitud elektrijaamade jahutusveevõtu mahu taaskordsest vähenemisest. Jahutusveevõtu järel on teiseks suurimaks veevõtu liigiks kaevandus- ja karjäärivesi, mille maht on samuti võrreldes 2019. aastaga vähenenud – 184 miljonilt m3 176 miljonile m3.