Patendiamet: Eesti kaubamärk võib vahel olla ELi omast kasulikum

«Patendivolinikuna soovitan sageli Euroopa Liidu kaubamärki, sest ühe taotluse ja mõõdukate kuludega saab lisaks Eestile kaitse veel 26 riigis,» kirjutab Matsina patendiameti ajaveebis.

Samas on tema sõnul ka ärisid ja kaubamärke, mis on üksnes lokaalsed ja pole mõeldud välisturgudele. Sellisel juhul on mõttekam registreerida Eesti kaubamärk, sest kulud ja vaidlustamise risk on madalamad ning kui kunagi peaks tekkima vajadus kaubamärgi kasutamist tõendada, siis on ka see lihtsam.

Samuti annab Eesti kaubamärk Matsina sõnul lisaaega rahvusvaheliste sihtide seadmiseks. «Rahvusvaheliselt tunnustatakse kuue kuu jooksul arvates esimese kaubamärgitaotluse esitamisest taotleja eelist sellele kaubamärgile. Eestis taotluse esitamisega on kaubamärk justkui pooleks aastaks ülemaailmselt «broneeritud» ja selle aja jooksul saab teha otsuseid, millistes riikides on tarvis kaubamärgile kaitset taotleda,» märkis ta.

Ühe eelisena toob Matsina välja tõsiasja, et mõned sõnad ja kujundid on kaubamärkidena väga populaarsed. Selliste kaubamärkide kohta võib Euroopa Liidus ja liikmesriikides olla sadu registreeringuid, sest ametiasutused enamasti ei kontrolli, kas varem on samas valdkonnas sarnaseid märke registreeritud või mitte.

«Vaidlemine toimub vaid kaubamärgiomanike enda initsiatiivil. Sellises olukorras võib küll õnnestuda kaubamärk registreerida, ilma et ükski varasema sarnase märgi omanik selle vaidlustaks, kuid alles jääb võimalus, et vaidlus tekib hiljem ja registreering tühistatakse,» ütles Matsina.

«Kui selline riskantne Euroopa Liidu kaubamärk on aluseks kaubamärgi rahvusvahelisele registreeringule, siis kaotab kehtivuse ka see, kui registreerimisest on möödunud vähem kui viis aastat. Nii võib kaotada kaubamärgiportfoolio täielikult,» lisas ta.