PTA peatas Interchemies toidulisandite tootmise

Põllumajandus- ja toiduamet tuvastas, et Interchemie tootmisettevõttes toodeti samades ruumides toidulisandeid ja veterinaarravimeid, kuna selline tootmisviis ei taga täielikult ristsaastumise vältimist, peatas ettevõttes toidulisandite tootmise, edastas amet.

Ameti peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammel sõnas, et ettevõte pole piisavalt hinnanud veterinaarravimitest tuleneda võivaid riske. «Menetlus ettevõtte osas algas juulis, mil ametile saabus vihje. Asjaolude selgitamiseks kontrollis amet ettevõtet korduvalt mitme kuu jooksul. Kontrollide tulemusel selgus, et toidulisandite tootmise ruumides ladustati kontrolli ajal ka veterinaarravimite tootmiseks kasutatavat toorainet (beetalaktaame) ning ettevõte ei olnud tootmisel piisavalt hinnanud potentsiaalset keemilist riski,» kirjeldas Sammel.

Tuvastatud asjaolude tõttu keelas amet turustada juulis ja augustis toodetud toidulisandeid. Ettevõte on kinnitanud toidulisandite tootmise lõpetamist ning seda, et juulis ja augustis toodetud toidulisandid ei ole turule jõudnud.

Tootja on kinnitanud, et enne kontrolliperioodi toodetud toidulisandid on ohutud ning ristsaastumist ei ole toimunud. «Menetlus ettevõtte Interchemie suhtes nende väidete kontrollimiseks jätkub,» ütles Sammel. Praegu ei ole ametil sellist ohukahtlust, mistõttu oleks vajalik varem toodetud toidulisandite müügi peatamine. Ettevõte Interchemie tootis toidulisandeid ainult ettevõttele Nordaid OÜ.