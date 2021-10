Novatours: tõusvad viirusenäitajad on muutnud turismisektori ärevaks

«Baltimaade reisijad on sattunud suure haigestumispuhangu tõttu hetkel Euroopa Haiguste Ennetamise ja Tõrje Keskus (ECDC) punasesse nimekirja, kus on näiteks hetkel ka Saksamaa reisijad. Liigseks muretsemiseks pole siiski põhjust, eriti neil kes on lõplikult vaktsineeritud,» ütles reisiettevõte BNS-ile.

Hetkel täiendavaid piiranguid reisijatele kehtestatud ei ole. Sihtkoha lennujaamades võib ette tulla pistelisi kontrolle, mille korral võib kohalik ametnik suunata lennureisija täiendavale covid-testimisele.

Esialgsetel andmetel teenindasid Novaturas gruppi kuuluvad Eesti, Läti ja Leedu reisifirmad 2021. aasta üheksa kaheksa kuuga Baltimaades enam ligi 123 600 reisijat, mis on 180 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal ajal, kuid jääb 46 protsendiga alla 2019. aasta kaheksa kuu tulemusele.

Septembris teenindasid grupi firmad kokku ligi 24 800 klienti, mis on 33 protsenti väiksem kui 2019. aasta samal kuul.

Turismisektor vajab toetusmeetmeid

Ettevõtte hinnangul vajab turismisektor, kui pandeemiakriisis kõige rohkem kannatud majandussektor, täiendavaid toetusmeetmeid. «Ennekõike peaks riik lähtuma kaalutletud otsustest, et ettevõtted saaksid ka praegustes tingimustes jätkusuutlikult oma tegevust jätkata.»

«Riik peaks hoiduma läbimõtlemata ja põhjendamata otsustest nagu see juhtus 2020. aasta oktoobris Türgi lendude keelamise hetkel,» ledis firma ja toonitas, et kui riik midagi põhjendamatult keelab, tuleb tal kompenseerida ka kahjud, olgu nendeks otsetoetused või muud meetmed.

Novatoursi teatel on siiski reisijate seas vaktsineeritud inimesi üha rohkem ja see annab rahulikuma väljavaate ka tulevikuks. «Viirusega kohanemine ja reisimisega kaasnevad uued ohutuseeskirjad on paljude jaoks juba harjumuspärased.»

«Reisijate turvalisuse osas me allahindlusi ei tee ja lähtume eelkõige sellest, et kõik oleks kaitstud ning hoitud. Soovitame klientidel alati reisikindlustuse soetamist, eriti sellist, mis on täiendatud COVID-kaitsega. Täiendava kaitsega kindlust saab tellida meilt lisateenusena,» toonitas ettevõte.