Luminor: üleilmsed tarneraskused annavad Eestile hea võimaluse

Tõnu Palmi sõnul on Baltimaade tootmisettevõtetel kõrge usalduse, suurema paindlikkuse ja kasvava tehnoloogilise võimekuse tõttu võimalus kasvatada oma rolli rahvusvaheliste ettevõtete tarneahelates. Vähem on teatatud tootmist piiravast seadmete ja materjalide puudusest.

Sellest tulenevalt on kriis loonud Palmi hinnangul võimaluse suurendada kohalolu Euroopa Liidu turul ja meelitada ligi uusi investeeringuid. «Üleilmsed kaubandushäired pakuvad häid võimalusi Balti riikidele, kelle äriühingutel on tavaliselt lühikesed tarneahelad,» ütles Palm pressiteates.

Maailma tööstus kannatab Palmi sõnul juba mõnda aega tarneahelate häirete all, millest kõige ilmsem on elektroonikakomponentide tarneraskused ja kasvanud toorainehinnad. Saksamaa tööstuse Ifo indeks püsis septembris kolmandat kuud languses, mis viitab toodangumahtude piirangutele ja puudusele vahetarbekaupadest.

«Globaalne tooraine ning vahetarbekaupade nõudlus on kasvanud kiiremini kui pakkumine, põhjustades täna viivitusi tootmises ja kaupade tarnetel lõpptarbijale. Sellega koos on lisandunud hinnasurve, mis võib olla kõrgete energiahindade taustal püsivam,» märkis Luminori peaökonomist.

Palm tõi välja, et konteineri Aasiast Euroopasse transportimise hinnakasv oli eelmisel aastal kuuekordne, samas kui rekordilised 73 protsenti Saksamaa tootmisettevõtetest on teatanud seadmete ja materjalide puudusest, mis piirab nende tootmistegevust.

«Näiteks oli USA jaekaubanduse käive 2021. aasta esimese seitsme kuu jooksul kriisieelse perioodiga võrreldes 20 protsenti suurem. See on tõesti muljet avaldav kasv, arvestades, et viimasel kümnendil kasvas jaekaubandus aastas keskmiselt vaid 3 kuni 4 protsenti,» märkis Palm.

Teisisõnu on tasakaalustamatuse põhjus Palmi sõnul asjaolu, et turul on veel liiga palju raha ja liiga vähe kaupa. Rahvusvaheliste tootmisahelate tõrked tähendavad viivitusi soovitud kaupade tarnetes. See olukord aga tema hinnangul muutub ja koos sellega väheneb ka kiire hinnasurve.