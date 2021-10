Saksamaa kärbib hinnakasvu leevendamiseks elektrimakse

Tegemist on suurima langetusega alates maksu kehtestamisest aastal 2000.

Majandusminister Peter Altmaier ütles hiljuti, et energiahindade taskukohasena hoidmiseks tuleks EEG maks tulevail aastail sootuks kaotada.

Sakslaste elektriarved on juba niigi Euroopa Liidu ühed suurimad ja talve lähenedes on kasvanud surve valitsusele eelseisvat energiahinna kriisi leevendada.

Gaasihinnad on Euroopas viimastel kuudel kasvanud, kuivõrd koroonalukustuste kaotamine ja majanduse taaskäivitamine on suurendanud nõudlust. Samuti on talve eel napiks jäänud varud.