Eriti põhjalik ülevaade: kuidas kodus elektrit säästa

Uskumatult palju energiat kulutavad sisse lülitatud kuid mitte kasutuses olevad seadmed. Seega tasub lisaks tulede kustutamisele ka parajasti mitte töös olevad seadmed võrgust välja võtta. Eriti mugav, kui mitu seadet, näiteks telekas ja Xbox, ühendada ühe pikendusjuhtmega, mida annab sisse ja välja lülitada.

See vaev võib tunduda asjatu. Kui tahad teada, kui palju seadmed tegelikult energiat tarbivad, võib soetada pistikupesa arvesti. See maksab mõne euro ning hiljem tead täpselt, milline seade kõige rohkem energiat ja raha röövib.

Pistikupesa elektriarvesti näitab, kui palju kusagil elektrit kulub. FOTO: DEPO

Pese nõusid ja pesu öösiti

Suurbritannias kulub veerand majapidamistes kasutatud energiast pesumasinate ja nõudepesumasinate peale, vahendab Daily Mail. Eks ta ole samas suurusjärgus ka Eestis. Kui kodus on kasutusel kahetariifne elekter, siis tasub pesu ja nõusid pesta öösel, kui hind on soodsam. Eriti hea, kui pesumasinal on taimer, nii saab pesu pestud hommikuks. Õhtul solina saatel uinumine ei pruugi kuigi mõnus olla. Pealegi on parem, kui pestud pesu ei pea masinas tunde oma järge ootama.

Nii nõudepesumasinat kui pesumasinat on parem kasutada siis, kui nad on täis, muidu läheb pool tööst raisku. Mõistlik on masinas kasutada ka jahedamat vett. Teadupärast neelab vee soojendamine palju energiat ja head pesuvahendid saavad plekkidest jagu ka ilma kuuma veeta.

Paras energiaröövel on ka pesukuivati. Pesu saab muidugi kuivaks ka ilma kuivatita, kuid kui pere on suur, siis võib see majapidamisest pööraselt ruumi võtta ja iga päev ju kuivavate särkide-pükste-sokkide vahel elada ei taha. Pesukuivati tuleks aga enne kasutamist ebemetest puhtaks teha. Neid pole mõtet üha uuesti ja uuesti kuumutada.

Kui ruumi on, võib muidu triikimist vajavad riided panna kohe riidepuule kuivama, sest triikimine on üks suur energia neelaja ja röövib ka perenaise aega.

Köögis läheb palju elektrit

Külmkappi ja sügavkülma ei maksa jälle ülemäära täis laadida, nii peavad nad külmutamisega rohkem vaeva nägema. Kui aga osta uut külmkappi, siis ei tasu osta kõige odavamat. Selle ülalpidamine võib olla sootuks kallim. See tõde kehtib muidugi kõikide kodumasinate puhul.

Uue praeahju ostmine võib ka ühe hooga liiga suur väljaminek olla. Kui see aga parajasti pooleli on, siis tasub vaadata ahi, mille energiakadu on võimalikult väike. Veekeetjat tuleks jälle aeg-ajalt katlakivist puhastada ning kui on vaja tassitäit teevett, siis tulekski keeta ainult üks tassitäis, sest vee keetmine on energiamahukas lõbu.

Tolmuimeja on mugav, aga kõige jubedama pisikese tolmu saab põrandalt kätte ainult pestes. Kui tolmuimejat kasutada, siis tuleks õigel ajal vahetada filtreid ja tolmukotte.

Kõige suurema portsu energiat võtab endale kindlasti majapidamise kütmine, kui kodus on elektriküte. Selles osas annab üht-teist kiirelt ära teha ja abi on juba villastest sokkidest ja soojematest koduriietest – nii võib leppida veidi jahedama toatemperatuuriga. Kui kodu kütta radiaatoritega, siis tuleks mööbel nendest eemale lükata, et soe raisku ei läheks. Ka põrandaküte on hirmus energiaröövel.