Suurbritannia poed on hädas: Harry Potteri nänn hakkab otsa saama

Harry Potteri filmist tuntud võlukepp maksis varem 20 naela või 24 eurot, nüüd on need juba pea kaks korda kallimad, sest neile pole lisa tulemas. Pealegi on transport kordades kallim kui varem. Konkurendid on oma kunded tema poodi saatnud, sest ka neil pole enam miskit letti laduda.