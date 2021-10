Riigikontroll heidab täna avalikustatud aruandes «Vahekokkuvõte Rail Balticu elluviimise kohta» ette, et raudtee jaoks maade hankimine on aastaid esialgsest kavast maha jäänud ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil pole ka ülevaadet, milliseid maid peaks veel üldse ostma. Samuti pole kogu ettevõtmise eelarvet ammuilma uuendatud, mistõttu on ebaselge, palju see kõik lõpuks maksma võiks minna.