Konkurentsiamet kinnitas eile, et valitsuse plaan langetada elektri võrgutasu märtsini poole võrra on teostatav, kui võrguettevõtja teenib sama tulu ehk riik maksab tarbija eest kinni teatud osa võrgutasust. Samas rõhutas ameti esindaja, et praegu on veel vara seda teemat täpsemalt kommenteerida.