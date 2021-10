Brexiti mured jätkuvad - London tahab tuua välismaalt 1000 lihunikku

Selleks, et lahendada nn sigade ülekoormust Briti farmides, tahab Ühendkuningriigi valitsus väidetavalt väljastada kuni 1000 viisat välismaistele lihunikele. Ringhäälinguorganisatsiooni Sky News ja ajalehe Daily Mail andmetel kavatsetakse vastavaid nõudeid oluliselt leevendada. Näiteks võib valitsus loobuda inglise keele kõrgtasemel oskuse nõudmisest.

Riikliku Sealiidu hinnangul ähvardab tapmine praegu ligi 120 000 looma. Tapamajad ei saa sigu töödelda lihunike puudumise tõttu ja farmidel ei ole piisavalt ruumi, et jätkata loomade pidamist. Seni on farmides tapetud 6000 tervet siga, teatas ühendus. Kui lahendust ei leita, tuleb varsti 10 000 looma nädalas juba põllumajandusettevõttes tappa.

Briti valitsus võitleb juba praegu ummikute vastu pakkudes eriviisasid veokijuhtidele ja linnulihatööstusele. Kuna riigis puudub maanteeveo assotsiatsiooni andmetel umbes 100 000 veoautojuhti, on supermarketite riiulid ja bensiinipumbad viimasel ajal jäänud tühjaks. Veoautojuhte on samas kogu Euroopas vähe ning Ühendkuningriigi olukorda on raskendanud uued, ranged Brexiti sisserände-eeskirjad.