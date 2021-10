Tallinn kavatseb 2030. aastaks renoveerida kõik munitsipaallasteaiad

Tallinnas on 125 munitsipaallasteaeda ja -sõime, neist mitmed on ehitatud 1950.–1960. aastatel ning ka viimased nõukogude ajal ehitatud lasteaiad on nüüd juba üle 30 aasta vanad. Alates 2015. aastast on rekonstrueeritud 10 ja ehitatud kaks uut lasteaeda.