Maailma suured sadamad on laevadest ummistunud, Eestis ei jätku konteinereid

Üleilmne tarnekriis on enne aasta suurimat tarbimispidu pannud inimesed muretsema, kas kõik jõuludeks vajalik ikka õigeaegselt poodidesse jõuab. Logistikaprobleemid on niivõrd suured, et USA president Joe Biden kutsus erasektorit koostööle tarneahelates tekkinud ummistuste kõrvaldamisel ning teatas, et Valge Maja plaanib transpordisüsteemi üleriigilist ümberkorraldamist, kirjutas Reuters.