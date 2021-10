Uuring: enam kui 40 protsenti kasutatud autodest tuuakse Saksamaalt

See pole ka üllatav, sest tegemist on Euroopa suurima kasutatud autode müügi turuga ning Saksamaaga seob Eesti automüüjaid juba aastakümnete pikkune side, kogemus ja usaldusväärsed ärisuhted, teatas Carvertical.

Kui «toodud Saksmaalt» oli kunagi kasutatud autode müügikuulutuste puhul märk usaldusväärsusest ja kvaliteedist, siis täna on platvormi sõnul tegemist pigem faktiga, et sõiduk pole varem Eestis arvel olnud.

Teisel kohal oli andmete põhjal Leedu 13,4 protsendiga. Tõenäoliselt on tegemist Eestile lähima soodsate hindadega kasutatud autode turuga ning võimalik, et Poola läbimine selleks, et jõuda Saksamaale, tundub paljudele ostuhuvilisetele liiga suure ettevõtmisena.

Teine oluline faktor võib platvormi hinnangul olla keele küsimus, sest Leedus saab erinevalt Saksamaast või Madalmaadest siiski veel vene keelega hakkama. Samuti ei tasu unustada viimase aasta reisipiiranguid, mis Baltikumi sees olid leebemad kui näiteks just Poola läbimisel. Eeldatavasti seetõttu ongi just Leedust saanud ajutiselt turg, kust tuuakse Eestisse märkimisväärne hulk kasutatud autosid.

Sisuliselt võrdset tulemust näitavad 6–7 protsendiga Läti, Rootsi ning Belgia, mis kahe esimese puhul on selgitatavad geograafilise lähedusega. Belgia koos Hollandiga on aga samuti ajalooliselt olnud Eesti jaoks oluline partner kasutatud autode kaubanduses.

Puudu on ka Soome, kust ajalooliselt on taasiseseisvunud Eesti kasutatud autode müügi tegevus alguse saanud. Soome puhul võib platvormi hinnangul tegemist olla keskmisest kõrgema hinnatasemega turuga, mis kasutatud autode müügile negatiivset mõju avaldab.

Kuigi viimasel ajal on nii reisipiirangute kui ka globaalsete tarneraskuste tõttu kasutatud autode hinnad tõusnud, siis ei tasu platvormi sõnul loota, et see trend on pikaajaline ja turg end ei korrigeeri. Nõudluse ja pakkumise tasakaal saabub uuesti mõne aja pärast küll ilmselt varasemast kõrgemal hinnatasemel, kuid seda ennekõike üldise elukalliduse ja inflatsiooni kasvu arvelt, mitte aga kasutatud autode suhteliselt kõrgemast tarbimisväärusest tulenevalt. Hetkel on platvormi hinnangul aga kindlasti tegemist «müüja turuga».