Decora poeketi kasum pea kolmekordistus mullu

Peaaegu kogu müügitulust tuli Eesti turult, 57,8 miljonit eurot, mis on 3,2 protsenti enam varasemast aastast. Soome turult teenis ettevõte mullu 531 177 eurot, mis on 71,7 protsenti enam kui varasemal aastal, selgub Decora majandusaasta aruandest.

Kuna koroonakriis pole endiselt läbi ning olukord on ebakindel ja kiiresti muutuv, ei pea juhtkond otstarbekaks kvantitatiivse hinnangu andmist haiguspuhangu võimaliku mõju kohta ettevõttele.

AS Decora põhitegevusalaks on ehitusmaterjalide ning aiakaupade jae – ja hulgimüük. Decora kaubamärgi all tegutseb seitse kauplust, mis asuvad Tartus, Pärnus, Viljandis, Võrus, Jõgeval, Põltsamaal ja Tallinnas, lisaks e-pood.