Kaubavedaja DSV kasvatas mullu käibelangusele vaatamata kasumit

DSV juhtkond märkis tegevusaruandes, et 2020. aasta oli kogu transpordisektorile väljakutseid pakkuv. Esimeses kvartalis oli ettevõtte põhiline fookus uute piirangute tingimustes transpordikoridoride lahti hoidmisel.

2021. aasta algus on juhtkonna sõnul endiselt tugeva COVID-19 mõju all ja üha suurenevate piirangutega majanduses. DSV Estonia jooksva aasta väljakutsed on seotud kütusehindade tõusu ja Brexitist johtuvate mõjudega.