Pentus-Rosimannus: energia hinnašoki leevendamiseks tuleb ligi 100 miljonit

Peresid, keda selline hinnaleevendus puudutab, on sotsiaalministeeriumi hinnangul ligi 72 000. Toetuse maksjaks on omavalitsus, kellele valitsus eraldab süsinikdioksiid kvoodi müügist laekuvat raha.

Paketi teine osa on hinnašoki aegse kütteperioodi võrgutasude vähendamine poole võrra, kuni 75 miljoni euro ulatuses. See puudutab ka ettevõtteid, kelle jaoks hinnahüpe on tõsine mure. Võrgutasu osakaal igakuises arves on kodutarbija jaoks keskmiselt kuni 37 protsenti, tööstustarbija jaoks ligi 20 protsenti.