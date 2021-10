Helme: teeksin parlamendile ettepaneku lahkuda Pariisi kliimaleppest

«Taastuvenergiatasu kaotaksin üldse ära, mitte ei jagaks seda ümber,» kinnitas Helme täna riigikogus toimunud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse «Kuidas elektri hind alla saada?» arutelul.

Helme sõnul elab 50% Eesti inimesest elab palgapäevast palgapäevani või pensionipäevast pensionipäevani ning suur osa on veelgi vaesem. «Nemad ei saa öelda, et mis siis, et elektriarve kasvab, emakesel Maal hakkab parem,» märkis Helme.

Tema sõnul sõltuvad kliimamuutused sellest, mis toimub Päikesel ja kliimapoliitika tegeleb väljamõeldud probleemiga ennast kahjustaval moel.

Reformierakonna fraktsiooni liikme Jürgen Ligi sõnul tegeleb EKRE paralleelmaailmaga. «Fakt on see, et energia ei saa odavamaks, isegi kui tipp tuleb allapoole, on vaja hoida pikaajalist vaadet ja teha investeeringuid taastuvenergiasse,» lausus Ligi.

Keskerakonna fraktsiooni esindaja Erki Savisaar märkis, et EKRE jutt EList ja kliimaleppest lahkumise kohta ei ole realistlikud ja seda arvamust jagab ka EKRE endine keskkonnaminister Rene Kokk.

Sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski sõnul tuleb kompenseerida tarbijale kõrge elektri hind, suunates tagasi selle raha, mida riik CO2 tasudena teenib, et hoida ja suurendada inimeste toetust roheprotsessile.