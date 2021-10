Hamburg: poliitilised otsused on viinud energiaturu tasakaalust välja

«Pole mõtet turgu süüdistada, me oleme poliitiliste otsustega viinud turu tasakaalust välja ja energia kättesaadavus muutub keerulisemaks,» ütles tehnikateaduste doktor, Eesti Teaduste Akadeemia liige Arvi Hamburg. «Puhtam kliima nõuab palju rohkem raha, kas me oleme nõus rohkem maksma ja mugavustest loobuma, kasvõi osaliselt?»

Eesti on seadnud endale ambitsioonikamad eesmärgid ja oleme selle tulemusel CO2 emissiooni vähendamisel ELis esikohal. «Kas meil tasub olla ELi vedurist ees - vedur ees jooksmine on alati ohtlik, võib alla jääda,» täheldas Hamburg.

«Olen 100% seda meelt, et käibemaksu peaks alla viima ja ma ei ole nõus väitega, et see solgib maksusüsteemi,» kinnitas Hamburg. «Kõikide maksudega on võimalik kriisis mängida. Meetmeid tuleb kasutada koos, mitte eraldi.»