Toiduringluskapist võib igaüks meelepäras kraami tasuta võtta

Kaupmees oli üks Keila Ringmajanduse MTÜ rajajatest, kes kapimõttega lagedale tulid. Esimesel kuul on sagimist kapi ümber olnud päris palju. Inspiratsiooni on saadud Laulasmaalt ja Tartust, kus toiduringluskapid juba mõnda aega aitavad inimestel söögikraami vahetada. Küsitlus linnaelanike seas kinnitas, et sedasorti algatus oli Keilas väga oodatud.

Selleks, et kapp toimima saada, tuli selle ümber leida grupp vabatahtlikke. «Keegi meist ei tee seda palgatööna, vaid omast vabast ajast. Väike ajaaken, millal sa vabatahtliku tööd teed, peab olema piisavalt lühike, et motivatsioon säiliks,» selgitas Kaupmees. «Vabatahtlikud puhastavad kappi, viskavad ära üle jäänud asjad. Enamasti ei ole seal küll midagi ära visata. Nad annavad ka teistele märku, mis seis on,» lisas ta.

Vabatahtlikud toiduringluskapiga. FOTO: Erakogu

Kapi, kuhu toit panna, annetas Keila tarbijate ühistu ja kohalik Baptisti kogudus leidis oma maa peal paiga, kuhu kapp paigutada. Nii asub kapp üsna linna keskel ja möödaminnes on kõigil huvilistel võimalik kappi miskit jätta, midagi kaasa võtta või niisama huvist ukse vahelt sisse kiigata.

Kõik võivad kapist toitu võtta

Kappi võivad kasutada kõik soovijad. «Keegi kasvatab suvikõrvitsat, siis mul korteri inimesena on hea seda kapist võtta. Kui ma jälle ostan suure paki kuivaineid, mida ma ei jõua ära süüa, siis viin need sinna.» Nii aitab kapp kaasa sellele, et toit raisku ei läheks. Paraku visatakse Eestis igal aastal tonnide kaupa täiesti kõlbliku toitu minema. Kui mõni tegus perenaine on hoidiste tegemisega liiga hoogu sattunud, siis kõlbavad ka need kappi panna.

Asja teine pool on see, et meil on ka palju inimesi, kes peavad igat toidukorda hoolikalt järgi mõtlema. «Toiduringluskapi puhul keegi ei küsi, miks sa sealt võtad. Kas sul jäi üle suvikõrvitsat ja tuli maasikamoosi isu või jäi sul toidupoes raha puudu,» võttis Kaupmees asja kokku.

Pealegi inimesed tegelikult soovivad teisi aidata ja toidukraami jagada. Taoline kapp linnaruumis tekitab põnevust ja selle üle saab arutleda. Kui kaupu viid, ei pea kapist midagi kaasa võtma. Kapist võib aga toidukraami võtta ilma, et sa sinna midagi lisanud oleksid.

Kiiresti riknevat kaupa ei maksa viia

Kuigi kõik toidukraam on oodatud, ei maksa kappi viia piima- ja lihatooteid, sest need lähevad kiiresti halvaks. Eelmises elus on kapp olnud küll külmkapp, kuid hetkel pole ta sisse lülitatud.

Õnneks tekib kapis ka väga vähe prügi, kuigi toitu viiakse sinna päris palju ja juba otsitakse kapile kaaslast. «Seal on asjalikud asjad, millest saab midagi valmistada või kohe ära süüa.» Igapäevaselt keegi kapi kohta täpset statistikat ei tee ja see polegi asja eesmärk. Tavaliselt viivad inimesed sinna kraami õhtul pärast tööpäeva lõppu ja siis on kapp pungil. Järgmise päeva pärastlõunaks on see jälle tühjaks söödud, mis on igati tore.

Õunahooajal on kapis eraldi kast õuntega. Ükspäev oli kappi viidud suurem ports torte ja kooke. Teisel päeval oli seal väga lai saiavalik. Vürtsikate toitude austajatele oli kapis aga toidukomplekt mündise krevetikarri tegemiseks. Ühes pakis olid koos kõik vajaminev toidukraam ja retsept.

Laulasmaale paigutati taoline kapp juba kevadel Külaelanike seas läbiviidud küsitlus selgitas, et majapidamistel jääb enim üle kodutoitu, aiasaaduseid, kuivaineid ning küpsetisi. Kapi kasutamise peamiseks argumendiks peavad külaelanikud toidupäästmise ideed kui sellist. Lisaks peetakse oluliseks kapi mugavat asukohta, puhtust ning võimalust ülejääv toit keskkonnasäästlikult realiseerida. Algatuse eestvedajad soovivad juurutada mõtteviisi, et toit ei ole prügi vaid väärtuslik ressurss. «Toiduringluskapi eesmärk ei ole sotsiaalsete probleemide lahendamine. Peamine idee on raiskamist vähendava mõtteviisi ja toidukordade planeerimise harjumuse juurutamine, kuivõrd statistikast nähtub, et 53 protsenti toiduraiskamisest toimub just leibkondades,» märgib Rohelise valla idee algataja Kairi Niinepuu-Mark. «Oluline on saada üle valehäbist ning pidada normaalsuseks, et ülejääv toit ei lähe prügikasti vaid see tarvitatakse ära - näiteks naabriga jagamise teel. Loodame, et kogukondade huvi ülejäävat toitu omavahel jagada suureneb kui ilmneb, et see protsess on tegelikult lihtne,» nendib Niinepuu-Mark. Laulasmaa toiduringluskapp kutsuti ellu 18. päevaga.