Eesti toetab romusõidukitele karmimate nõuete kehtestamist

Lisaks toetatakse kasutatud sõidukite saadetistele miinimumnõuete kehtestamist. Eesti on seisukohal, et kasutatud sõidukite riikidevahelisel veol peab kaasas olema veodokument, mis tõestab, et tegemist on kasutatud sõidukitega, mitte romusõidukitega.