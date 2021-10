MKM otsib Kredexi ja EASi ühendasutusele juhti

«Uue organisatsiooni eesmärk on toetada ettevõtluse arengut Eestis, tõsta Eesti rahvusvahelist konkurentsivõimet ja nähtavust maailmas nii äri- kui õpipiirkonnana, arendada kohalikku kapitaliturgu ja suurendada majanduse energiaefektiivsust,» ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt. «See on ambitsioonikale ja võimekale juhile ainulaadne võimalus kujundada Eesti ettevõtluse arengut murrangulisel ajahetkel. Nii on meil väga kõrged ootused juhi liidriomadustele, ambitsioonile ja visioonile.»