Eestlasi kaitseb pangapettuste eest eesti keel

Tellijale

​Kuidas on pankade tervis?

Nii heas seisus kui praegu pole Eesti pankade laenuportfelli kvaliteet olnud viimase 23 aasta jooksul. See on iseenesest ootamatu, sest oleme ju globaalse pandeemia keskel, kuid klientidel läheb hästi ja majandus kasvab kenasti.

Kas laenukvaliteet on hea sellepärast, et robotid teevad laenuotsuseid?

Robotitele lilli viia seetõttu ei saa. Covid-19 hetkešokk majandusele oli suur, kuid sellest väljatulek oli suhteliselt kiire. Hotellindus, äriturism, laevandus, restoranid ja teised turismiga seotud valdkonnad said pihta ega ole tänaseni täielikult taastunud. Suhtelisel skaalal on aga mõju väike, sest pangad on neile suhteliselt vähe laenanud. Peamine põhjus on väga agressiivne rahapoliitika.

Viimaste aastate jooksul on turule pumbatud likviidsus loonud finantssektorile väga tugeva vundamendi. Kui finantssektor on rahulik ja makronäitajad tugevad, siis on ka pankade valmidus laenata suur.