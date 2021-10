Star Treki staarist William Shatnerist sai maailma vanim astronaut

Rakett New Shepard startis umbes 9.49 hommikul (17.49 Eesti aja järgi) pärast kaht lühikest viivitust.

New Shepardi pardal olid ka Blue Origini asepresident Audrey Powers, Planet Labsi asutaja Chris Boshuizen ning meditsiiniuuringute platvormi Medidata kaasasutaja Glen de Vries.

«Sa oled andnud mulle kõige tähendusrikkama kogemuse, mida suudan ette kujutada. Ma olen täidetud emotsioonidega sellest, mis just toimus,» ütles Shatner Bezosele.

Blue Origin püüab teise lennuga vähem kui kolme kuu jooksul demonstreerida, et on kosmoseturismi sektoris juhtiv jõud, ent konkurents on tihe.