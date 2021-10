Broilerit kutsutakse poeletil ekslikult kanaks

Eestimaise päritoluga tooted, nagu näiteks broilerikints, broileririnnafilee ja broileripoolkoib, on üldiselt õigesti märgistatud. Samal ajal on põllumajandus- ja toiduameti töö käigus selgunud, et osade käitlejate ja kaubanduskettide nime all müüdavate linnulihatoodete märgistused on olnud ekslikud.