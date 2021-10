EL ärgitab liikmesriike leevendama energiahindade mõju vaestele

«Maailma energiahindade tõus on EL-i jaoks tõsine mure. Pandeemiast väljudes ja majanduslikku taastumist alustades on oluline kaitsta haavatavaid tarbijaid ja toetada Euroopa firmasid,» ütles komisjoni energiavolinik Kadri Simson.

Lisaks soovib Komisjon näha pikaajalisi meetmeid, et valmistada EL-i ette võimalikeks hinnašokkideks, kiirendades muu hulgas investeerimist taastuvenergiaallikatesse ning suurenda energiavarusid. Hetkel on blokil tervikuna varusid enam kui 20 protsenti selle iga-aastasest tarbitud gaasi hulgast, kuid mitte igas liikmesriigis.

EL-i eksperdid eeldavad, et hinnatõus on ajutine, kuid kestab terve talve. See on teravas kontrastis äärmiselt madalatele hindadele eelmisel aastal.