Euroopa Komisjon võttis ette energiahindade leevenduspaketi

Teatis sisaldab meetmepaketti, mida Euroopa Liit (EL) ja selle liikmesriigid võivad kasutada praeguse hinnatõusu vahetu mõju leevendamiseks ja selleks, et tugevdada vastupidavust tulevastele vapustustele, teatas Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Samuti leiab komisjon, et alandada tuleks ajutiselt vähekaitstud kodumajapidamiste maksumäärasid ja anda abi ettevõtjatele kooskõlas ELi riigiabieeskirjadega. Samuti tuleks võimaldada laialdasemat juurdepääsu taastuvelektri ostulepingutele ja toetada neid kõrvalmeetmete kaudu.

Olulised ka teised energiaallikad

Praeguse turukorralduse järgi määrab gaas – kui seda kasutatakse – endiselt elektri üldhinna, sest hind ühe ja sama toote ehk elektri eest on võrku sisenedes kõigile tootjatele sama. Üldiselt ollakse üksmeelel, et praegune piirkulupõhise hinna mudel on kõige tõhusam, kuid seda tuleb täiendavalt analüüsida.