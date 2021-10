Tuumajaama kavandaja on valmis esitama riigile eriplaneeringu taotlust

Kallemets selgitas BNS-ile, et Fermi Energia ei saa valida jaamale ise asukohta, kuna see valik ongi osaks eriplaneeringu sisust. Eriplaneeringuga tuvastatakse, kas väikesele moodulreaktoriga tuumajaamale on Eestis sobivaid asukohti ning kui on, siis kus.