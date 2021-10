EKI: perede majanduslik olukord paranes kolmandas kvartalis

Suurem osa peredest ehk 63 protsenti hindas septembris, et nende majanduslik olukord on sama kui oli 12 kuud tagasi, kuid võrreldes eelmise aasta sama kuuga oli septembris enam neid peresid, kes tundsid majandusolukorra paranemist. Kui 2020. aasta septembris oli neid 11 protsenti, siis 2021. aasta septembris 20 protsenti.

Ka riigi majandusarengu väljavaated on elanike hinnangul oluliselt paranenud. Nimelt 37 protsenti küsitletutest prognoosis septembris riigi majandusolukorra paranemist järgneva aasta jooksul, 26 protsenti sama olukorra püsimist ja 32 protsenti kartis halvenemist.

Nii hinnang toimunud hinnatõusule kui inflatsiooniootused püsivad kõrged ning 32 protsenti vastanute arvates on hinnad viimase aastaga oluliselt tõusnud.

Koroona esimese laine ebakindluste tõttu eelmise aasta aprillis-mais hakkasid suurenema elanike säästukavatsused ja vähenesid püsikaupade ostuplaanid. Tänavu augustis ja septembris on suurenenud nii säästmist planeerivate kui ostude suurenemist planeerivate inimeste osakaal.

EKI hinnangul on siin kindlasti üheks oluliseks põhjuseks teisest pensionisambast välja võetud raha. Lühiajaliselt suurendab see tarbimist, kuid lahenduseta on instituudi hinnangul Eesti suur probleem – kuidas tagada inimväärne pension pikemas perspektiivis.