Kohalikud hakkavad otsustama endale tähtsate metsade üle

Tema sõnul on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) küll loonud võimaluse teha ettepanekuid metsaalade arvamiseks n-ö kõrgendatud avaliku huviga alade hulka, kuid puuduvad täpsemad reeglid, kuidas neid ettepanekuid hinnata. «Seetõttu on kõige otstarbekam, kui kohalikule kogukonnale väärtuslikud metsaalad lepitakse kokku kohaliku omavalitsuse tasandil,» ütles Mölder.

Mölder lisas, et just õigusselguse nimel on vaja muuta nii metsa- kui ka planeerimisseadust.