Tallinnas Poska tänaval lõppesid üle nelja miljoni euro maksnud uuendustööd

Abilinnapea lisas, et tänavamaale istutatakse ka hulgaliselt uusi puid. «Teeserva tulevad läänepärnad, hobukastanid ja pooppuud – kokku 20 puud, mis pakuvad jalutajaile silmailu ja hoiavad ka linnaõhu puhtamana. Istutustööd saavad valmis hiljemalt oktoobri lõpuks.»

«Poska tänava rekonstrueerimise eesmärgiks oli luua tänapäevane, piirkonnaga sobiv ja lõõgastumist soodustav linnaruum,» ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm. «Kadriorus veedavad meelsasti oma vaba aega nii linlased kui ka linna külalised. Seepärast on eriti hea meel selle üle, et Poska tänavale rajati nüüd eraldiseisvad jalgratta- ja jalgteed, mis teevad mugavaks tulla siia ilma autota. Kohalikke elanikke rõõmustab kindlasti ka paranenud parkimiskorraldus.»

Piirkonnale sobivalt sillutiskiviga kaetud jalgteed asuvad mõlemal pool tänavat, teede ääres on kuus pingi ja prügikastiga varustatud puhkekohta. Kahesuunaline jalgrattatee on kaetud asfaldiga ja eraldatud sõiduteest äärekiviga. Rattatee on ühendatud Filtri tee ja Kadrioru vahelise kergliiklusteega.