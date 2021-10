EL tegi maailma suurima rohevõlakirjade emissiooni

EL-i esimesed rohevõlakirjad pälvisid teisipäeval investorite seas suurt tähelepanu, tänu millele on Brüssel teinud tugeva stardi oma püüdlustes saada maailma suurimaks jätkusuutlike võlakirjade väljastajaks, vahendab Financial Times.

Teisipäevane emissioon on esimene Euroopa Komisjoni rohevõlakirjade eeldatavast 250 miljardi euro suurusest kogumahust, mis moodustab umbes kolmandiku bloki 800 miljardi euro suurusest Covid-19 taastamisfondist. Saadud tulu suunatakse liikmesriikidele, et seda saaks kasutada sellistes valdkondades nagu energiatõhusus, transport ja looduskaitse.

Brüssel on liitunud oma mitme liikmesriigiga, sealhulgas Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia ja Poolaga, kes on väljastanud rohevõlakirjasid. Nõudlus roheliste väärtpaberite järele on olnud suur tänu sellele, et fondivalitsejad on hakanud rohkem tähelepanu pöörama ESG-teguritele ehk keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisteguritele.