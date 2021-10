Soomlased ennustavad elektrihinnale kevadeks järsku langust

Soome riigiosalusega võrguettevõte Fingrid ennustab, et elekter on juba kevadel ligi kaks korda praegusest odavam. Eesti elektrimüüjad on niivõrd ulatusliku odavnemise suhtes aga skeptilised, mida tõestavad ka fikseeritud lepingute kõrged hinnapakkumised.