LHV Pank hoiatab petusõnumite eest

Mitmed kliendid on LHV Pangale teada andnud, et neile on petturid LHV-na esinedes kahtlase sisuga sõnumeid saatnud. Tegemist on õngitsus-sõnumitega, mille eesmärk on petta välja ligipääs inimese pangakontole. Saades kahtlase SMS-i, ei tohiks kindlasti selles sisalduvatele linkidele klikkida.