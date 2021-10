Gazprom vähendas Moldova gaasitarneid, riik palub abi Euroopa Liidult

Ajalehe teatel otsib 2,6 miljoni elanikuga endine Nõukogude riik praegu kokkulepet Rumeenia kaudu gaasi tarnimiseks, et leevendada puudujääki pärast eelmisel kuul lõppenud lepingut Venemaaga.

Moldova ametnikud ei ole aga nõus Gazpromi uute tingimustega nõustuma, kuna gaasi soovitakse müüa varasemast oluliselt kõrgema hinnaga.

Gaasitarned Rumeenia ja Ukraina vahele jäävasse Moldovasse on langenud umbes kolmandiku võrra, samal ajal kui hinnad on tõusnud eelmise kuu 550 dollarilt tuhande kuupmeetri kohta 790 dollarini sel kuul. Ühtlasi on need ligi viis korda kõrgemad keskmisest hinnast, mida riik maksis Venemaale eelmisel aastal.

«Uued küsitavad hinnad ei ole Moldova jaoks õigustatud ega realistlikud,» ütles asepeaminister Andrei Spinu esmaspäeval.

Spinu lisas, et Moldova peab Gazpromiga endiselt läbirääkimisi uue lepingu üle, kuid uurib ka alternatiivseid võimalusi gaasi tarnimiseks Venemaalt, Rumeeniast, Ukrainast ja teistest ELi riikidest.

Mõjuvõimuga kauplemine

Moldova läbirääkimisi Moskvaga pingestab aga tõsiasi, et mullu valiti riigi presidendiks Euroopa Liitu toetav Maia Sandu. Tema partei võttis ka juulis toimunud parlamendivalimistel ülekaaluka võidu.

«Gaasikogused on Gazpromi suuruse ettevõtte jaoks väga väikesed, kuid Moldova jaoks on need märkimisväärsed,» ütles analüütikafirma ICIS ekspert Aura Sabadus. «Kõige usutavam seletus nende tegevusele on see, et Moldoval on ELi-meelne president ja valitsus ning Venemaa kasutab seda hea meelega ära riigi survestamiseks.»

Moldova valitsusametnikud peavad läbirääkimisi ELi kolleegidega, kes soovivad korraldada gaasitranspordi naaberriigist Rumeeniast, kuid ka Bukarestil on raskusi oma vajaduse katmisega, sest kasvavad hirmud ja kõrged hinnad on gaasivarude tasemed hoidnud madalal kogu Euroopas.

Moldova on juba pikka aega olnud aga täielikult sõltuv Moskvast ning oma gaasinõudluse rahuldamiseks on toetutud täielikult Venemaalt läbi Ukraina tulevatele torujuhtmetele. Eelmisel nädalal valmis küll toruühendus Rumeeniaga, kuid käivitunud see veel ei ole.

Venemaa suursaadik EL-is ütles Financial Timesile, et parim viis Euroopa gaasivarustuse vapustuste vältimiseks on suhete parandamine Moskvaga, eitades samas, et Gazprom oleks praeguses kriisis mingit rolli mänginud.

Rahvusvaheline energiaagentuur on öelnud, et Venemaa võib tarnida Euroopasse 15 protsenti rohkem gaasi, et aidata hindu jahutada.

Samal ajal on aga Kreml süüdistanud Euroopa Komisjoni, et viimane on sundinud Gazpromi pikaajalistelt lepingutelt ümber kolima vabale turupõhisele müügile.

ICISi analüütik Sabadus selgitas, et tehniliste piirangute taha Moldova gaasitarned ei jää. Tema sõnul on Ukraina pakkunud Gazpromile võimalust suunata Moldovasse minev gaas torujuhtmesse, mis varem oli ette nähtud tarneteks Ungarisse. Need vood olid hiljuti suunatud teise torujuhtmesse. «Moldaavlased ütlevad täiesti õigustatult, et Gazpromil on piisav võimsus olemas, kui nad vaid sooviks neile vajaminevas ulatuses gaasi tarnida,» ütles Sabadus.