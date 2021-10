FOTOD ⟩ Mootorikütuste hinnad ületasid järgmise tähise

Hinnatõusuga on kaasa tulnud ka Circle K, kes on oma hinnad konkurendiga ühtlustanud.

Kuuga on 50-liitrilise bensiinipaagi täitmine kallinenud 10 euro võrra. Kui kuu tagasi, mil mootoribensiini 95 liiter maksis 1,359 eurot, tuli paagi eest rahakotist välja käia 67,95 eurot, siis täna 77,95 eurot.

Kui auto bensiinikulu on umbes 6 liitrit 100 km, siis see tähendab, et Tallinnast Tartusse sõit, mis kuu aega tagasi maksis 15,17 eurot, viib nüüd rahakotist 17,40 eurot ehk 2,23 eurot rohkem.