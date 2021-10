Augusti maksulaekumine kasvas 7,1 protsenti

Kütuseaktsiisi tasumine augustis vähenes 2 protsenti võrreldes eelmise aastaga, kuid tasumine üldiselt oli tavapärane ning vastab prognoositud tasemele. Vähenemist aitab selgitada ka eelmise aasta augustikuu pisut kõrgem tasumine, mille tingis eelkõige eelmise suve omapära, kus inimesed reisisid rohkem autodega. Vähenenud on just bensiini deklareerimine, mis peegeldab eratarbijate käitumist. Lisaks mõjutavad tarbimist ka jaehinnad, mis augustis võrreldes aasta varasemaga suurenes bensiinil 16 protsenti ja diislikütusel 23 protsenti. Hinnatõus on aeglustanud ka diislikütuse deklareerimise kasvutempot. Samal trajektooril deklareerimisega liiguvad ka diislikütuse ja bensiini müügid - bensiini müük langes 7,2 protsenti (eelkõige on vähenenud E98 müük) ja diislikütuse kasvutempo aeglustus 5,0 protsendile võrreldes eelmise aastaga.

Piiriülene tankimine on toimunud transpordi- ja logistikasektoris pikaajaliselt. Nii nagu sihtkohad on üle Euroopa, nii on ka käibemaksu tagasi küsitud paljudes erinevates Euroopa riikides toimunud tankimistelt. Deklaratsioonidelt saadud info põhjal saab aga hinnanguliselt öelda, kui suured on Eesti ettevõtete tankimismahud erinevates riikides ning kuidas on need ajas muutunud.