R-kiosk avas töötajate ja kassata poe

R-kioski teatel eristubki uudne kiosk traditsioonilisest ostukohast kõige enam selle poolest, et töötajad ja kassaaparaadid on ära kaotatud. «Kui klient valib riiulilt toote, lisatakse see automaatselt tema mobiilirakenduse ostukorvi. Kui klient mõtleb ümber, saab ta kauba riiulile tagasi panna ja toode eemaldatakse ostukorvist automaatselt,» selgitatakse uue kontseptsiooni tutvustuses.