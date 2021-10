Veerand Eesti ettevõtetest pakuvad oma tooteid e-kanalites

Ettevõtete suuruseid arvestades on pilt mõneti erinev. E-kaubanduse kanalite kasutamine on kasvanud küll pea kõigis ettevõtetes, aga enim just 250 ja enama töötajaga suurettevõtete seas. Enam kui pool ehk 56% suurettevõtteist kasutas 2020. aastal oma toodangu turustamiseks e-kaubanduse võimalusi. Silma paistavad eelkõige toiduainete ja jookide ning tekstiili- ja rõivatööstuse ettevõtted. Kindlasti on siin oma mõju ka koroonaviirusest tingitud piirangutel, mis panid ettevõtted olukorda, kus neil tuli oma toodete turustamiseks uusi võimalusi leida.