Eesti tarkvaraettevõtte juht: IT-ettevõtetes on asjalikele inimestele lõputult ruumi

Erinevate ennustuste kohaselt asub järgmise kümne aasta jooksul IT-firmadesse tööle tuhandeid, kui mitte kümneid tuhandeid inimesi ning mida aeg edasi, seda rohkem tekib siinsele turule ka uusi ettevõtteid, kes neid erioskustega arendajaid, projektijuhte või muid töötajaid enda ridades näha sooviks.

Maailm on muutumas järjest tehnilisemaks – on tänapäevases telefonis rohkem tehnoloogiat kui arvutis, mis saatis inimesed kuule – ning see tähendab, et järjest enam on ka vaja tarkvara, mis kõike seda tehnilist kontrolliks. Niisamuti on alaliselt arenemas ärimaailm, protsessid on muutumas digitaalsemaks ning üha parema efektiivsuse saavutamiseks toimub pidev automatiseerimine. Kõige selle jaoks on aga tarvis pädevaid inimesi, kes paberil kirja pandud ideed reaalsuseks muuta suudaks.

Uute vajaduste tekkimise kõrval tuleb ka tähele panna, et juba tehtav on muutumas järjest suuremaks ja keerulisemaks. See tähendab, et paljud ettevõtted, kes on aastate jooksul juba hoogsalt erinevate digilahenduste poole liikunud, ootavad neist nüüd veel rohkemat. See toob kaasa täiendavad arendusmahud ning veelgi suurema vajaduse erioskustega inimeste leidmiseks. Niisamuti jõuavad iga päev mitmed varem loodud lahendused oma eluea lõppu ning nende asemele tuleb hakata looma uusi infosüsteeme, mis vastaks tänapäevastele nõudmistele.

Soodne keskkond arendajatele

Kõik eelnev on loonud väga soodsa keskkonna arendajatele ning teistele IT-sektoris tegutsevatele spetsialistidele. Ühelt poolt võivad valdkonnast huvitatud inimesed kindlad olla, et pühendades täna aega ja vaeva õppimisele, jagub tööpõldu veel kümneteks aastateks. Kuigi võib kohata paljusid, kes arvavad, et parim aeg IT-teemadega tegelema hakkamiseks oli viis või seitse aastat tagasi, siis reaalsus on märksa teistsugune.

Arvestades IT-maailma jätkuvat kasvupotentsiaali ning selgelt tasakaalust väljas nõudluse-pakkumise suhet tööturul, on kõige parem aeg sektorisse sisenemiseks täna, aga ka homme ning kahe aasta pärast. Võib olla võrdlemisi kindel, et kui hakata täna omal käel arendamist õppima, asuda õppima kõrgkooli, või liituda mõne tuntud ümberõppeprogrammiga, ei ole põhjust karta, et töö enne otsa saab kui huvilise oskused on jõudnud tasemele, kus ta saaks sektoris kaasa lüüa.

IT-sektori kiire kasv ning pidevalt valdkonnaga liituvad uued inimesed on positiivseks arenguks ka juba tükimat aega valdkonnas tegutsevate töötajate jaoks. Ühelt poolt tähendab pidevalt uute ja järjest keerukamate süsteemide vajadus seda, et alati on võimalik õppida midagi uut, proovida kätt uute tehnoloogiatega ning leida lahendusi probleemidele, millega pole varem olnud võimalik kokku puutuda, hoides seega töö alati huvitava ja väljakutseid pakkuvana.