Kohtutäitur jagab nippe: kuidas vältida puuküürniku otsa sattumist?

Võid helistada eelmisele üürileandjale, inimese töökohta või ka internetist tausta uurida. Tavaliselt saab nii üsna hea pildi kätte. Kui kohtumisel on inimene meeldiv, võib olla piinlik teda pinnida, aga see on hädavajalik. Kui eelmine üürileandja puudub või mingil põhjusel ei ole üürile soovijal soovituskirja anda, tasub kindlasti rääkida tööandjaga. Paljud tulevased puuküürnikud oskavad uinutavalt rääkida oma loo, mis hiljem osutub väljamõeldiseks.