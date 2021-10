Metsaomanikel jäi 200 000 eurot toetust kasutamata

Eesti suurima metsaühistu, MTÜ Ühinenud Metsaomanikud juhatuse esimehe ja metsanduskonsulendi Kadri-Aija Viigi sõnul oli tänavu märgata, et ühistu kaudu toetuse taotlemise võimalust kasutati aktiivsemalt kui varem. See on ootuspärane, sest ehkki metsaomanik saab taotluse esitada ka iseseisvalt, on metsaühistutes olemas vajalik kompetents ja varasem kogemus nii taotluse koostamiseks kui kõigi toetatavate metsatööde tegemise korraldamiseks.