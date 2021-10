Merko ehitab Nõmmele kolm korterelamut

«Metsatuka on klientide seas väga populaarne – kõrgelt hinnatakse elukeskkonda, mida äärelinna roheluses saab pakkuda, majade läheduses asuvaid tervise- ja metsaradasid ning mugavat ligipääsu kõigile linnaelu hüvedele nii Nõmme keskuses kui kesklinnas,» märkis projekti müügijuht Almar Otter.

Ehitatavad majad on osalt kolme- ja osalt neljakorruselised. Enamikel korteritel on rõdud ning kõige luksuslikumates kodudes on saun ja katuseterrass. Hoonete ümber rajatakse aiaga piiratud hoov. Autosid saab parkida nii maa-alusele parkimiskorrusele kui ka maapealsesse parklasse.