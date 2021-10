Rootsi keskpanga asutatud Nobeli-nimelise majandusauhinna pälvisid tänavu kanadalane David Card, Iisraeli ja Ameerika kodanik Joshua D. Angrist ning Hollandi päritolu Guido W. Imbens, kelle peamiselt 1990ndate algusesse jäävad artiklid rajasid teed loomulike katsete kasutamisele. Peale kolme laureaadi tasub mainida ka ülemöödunud aastal enesetapu teinud Alan B. Kruegerit, president Obama omaaegset majandusnõunikku, kes oli esimese kahe sage kaasautor ja oleks tõenäoliselt nendega preemiat jaganud. «Võitjad on osutanud, et ühiskonna suurtele küsimustele on võimalik vastata,» märkis Nobeli komitee preemia põhjenduses.