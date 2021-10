Sotsid tahavad tõsta maksuvaba miinimumi 500 eurolt 654 euroni

«On tore, et sotsiaalpartnerid jõudsid alampalga tõusu osas kokkuleppele,» lausus Riina Sikkut partei pressiesindaja teatel. «Aga selleks, et ka tegelikult paraneks väga paljude inimeste toimetulek peab samuti tõusma riigipoolne tulumaksuvaba miinimum.» Sikkuti sõnul käib tulumaksuseaduse muutmise eelnõu ühte jalga 2018. aastal jõustunud maksureformiga.

«Toonase tulumaksuvaba miinimumi tõstmise eesmärk oli tagada nii madalamat palka teenivate inimeste toimetulek kui motiveerida töötamist ja seeläbi vähendada koormust sotsiaalsüsteemile. Kui inimene suudab oma palgaga ära elada, siis on see igatpidi mõistlikum kui korjata madalapalgalistelt tulumaksu kokku ja suunata see neile endile toimetulekutoetusena tagasi,» märkis Sikkut.